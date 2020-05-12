Елена Кашкарова оценила меры поддержки семьям с детьми, озвученные Владимиром Путиным

12 Май 2020 2020-05-12T13:58:10+03:00

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Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова прокомментировала меры поддержки семьям с детьми. Их накануне, 11 мая, озвучил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном борьбе с коронавирусом.

– Мы столкнулись со значительным падением доходов многих семей, и сейчас, как никогда, актуальна и очень значима реальная поддержка государства. Насколько эта помощь востребована, я могу судить по обращениям, которые поступают ко мне. И запросов на эту тему очень много, к сожалению, – отметила региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

По ее словам, то, что сейчас список получателей выплат значительно расширен и не ограничен критериями нуждаемости, позволит помочь семьям, в которых воспитывается почти 22 миллиона детей.

Напомним, Владимир Путин поручил в два раза увеличить минимальный размер пособия по уходу за ребенком, теперь он равен 6 751 рублю. По пять тысяч в месяц будут получать семьи с детьми до трех лет вне зависимости от того, имеют ли они право на материнский капитал или нет. Кроме того, глава государства пообещал выплатить семьям на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU