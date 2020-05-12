12 Май 2020 2020-05-12T12:49:02+03:00

В Тюмени от клещей обработали более 1300 гектаров зеленых зон. Фото - Комитет здравоохранения администрации города Тюмени.

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В Тюмени от клещей обработали более 1 364 гектаров зеленых зон. Таким образом, закончен первый этап акарицидной обработки парков, скверов, бульваров и зон массового отдыха.

Противоклещевая обработка в этом году проводилась с 20 апреля. В целях безопасности работы проходили поздно вечером или рано утром: с 22.00 до 7.00.

– После проведенной обработки проводится контроль эффективности. В случае обнаружения на уже обработанной территории клещей обработку проведут повторно. Также акарицидную обработку повторяют в июле-августе, – рассказали в пресс-службе Комитета здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что пострадавшим от укуса клеща надо обращаться в приемное отделение Тюменской областной инфекционной клинической больницы, которая находится на улице Ленина, 69. Прием клещей организован на базе Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии и регионального центра гигиены и эпидемиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU