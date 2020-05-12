На юге Тюменской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

12 Май 2020 2020-05-12T12:46:26+03:00

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Тюменским гидрометцентром объявлено штормовое предупреждение об опасном природном явлении. В регионе – чрезвычайная пожарная опасность.

– На юге Тюменской области в отдельных юго-западных районах и в Тюменском районе 12–13 мая ожидается пятый класс горимости в лесах. В связи с этим повышается вероятность количества пожаров и случаев тепловых поражений людей, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что на территориях и объектах региона организовали проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных происшествий, поручено усилить работу по патрулированию и обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за минувшую неделю произошло 311 пожаров. Из них 56 – в жилье, 124 раза подразделения выезжали на тушение сухой травы и мусора. Три человека были спасены.

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ИСТОЧНИК KP.RU