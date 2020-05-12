В Тюмени горит колония
В Тюмени произошло возгорание в исправительной колонии № 4. Стоит отметить, что пожар здесь происходит не в первый раз.
О пожаре стало известно от местных жителей, который сообщили о сильном задымлении в районе улицы Авторемонтной, передает «МегаТюмень».
– В настоящее время пожарные находятся на месте. Предварительно известно, что горит ИК № 4, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что крупный пожар произошёл в тюменской исправительной колонии № 4 28 сентября 2019 года. Тогда там загорелась кровля крыши кирпичного административного здания размером 15 на 20 метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU