2020-05-12T10:46:46+03:00
Общество

Как будут работать в Тюмени организации соцобслуживания с 12 по 31 мая

Ограничения продлены до июня
Вадим Бегун
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Как будут работать в Тюмени организации соцобслуживания с 12 по 31 мая. Фото - pixabay.com.Как будут работать в Тюмени организации соцобслуживания с 12 по 31 мая. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени до 31 мая продлили ограничения по личному приему граждан в организациях социального обслуживания. Это касается центра обеспечения мер социальной поддержки, областного центра реабилитации инвалидов, а также территориальных органов социальной защиты населения.

– По 30 сентября 2020 года гражданам не нужно продлять пособие на ребенка, ежемесячную выплату на третьего ребенка и последующих детей, признание семьи малоимущей, возмещение расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, на комуслугу по обращению с ТКО, на оплату проезда, а также федеральную ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Их продлят автоматически в беззаявительном порядке до 1 октября 2020 года, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Тем, кто обращается в первый раз, нужно подать заявление в дистанционной форме через региональный портал услуг, приложив необходимые документы в электронном виде. Перечень госуслуг размещен на главной странице портала «Популярные услуги» в разделе «Социальное обеспечение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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