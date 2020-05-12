2020-05-12T10:18:48+03:00
Здоровье

Двух жителей Заболотья, почувствовавших слабость, доставили в Тобольск на вертолете

Там их ждала бригада врачей-неврологов
Вадим Бегун
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Двух жителей Заболотья, почувствовавших слабость, доставили в Тобольск на вертолете. Фото - Дмитрий Уженцев.Двух жителей Заболотья, почувствовавших слабость, доставили в Тобольск на вертолете. Фото - Дмитрий Уженцев.
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В областную больницу № 3 Тобольска одновременно поступили два пациента из Заболотья. Они обратились в один день в сельский ФАП с жалобами на слабость в левых конечностях и сильную головную боль.

Фельдшер сразу же заподозрила инсульт и поняла, что больным необходима незамедлительная госпитализация. Для этого в деревню Ачиры направили санавиацию, пациентов доставили в приемное отделение медучреждения на вертолете.

– У одного пациента выявили геморрагический инсульт, у второго – ишемический. Лечение было начато вовремя, поэтому они избежали серьезных последствий острого нарушения мозгового кровообращения, – отметил пресс-секретарь ОБ № 3 Дмитрий Уженцев.

По его словам, сейчас уникальные аппараты в кратчайшие сроки полностью восстанавливают крупную и мелкую моторику и координацию движения. Также они позволяют проводить тренировку сложных движений руки, включающих в тренировку все суставы. Уже за две недели такой комплексной терапии у обоих пациентов полностью восстановились движения рук и ног, речь и мимика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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