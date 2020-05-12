2020-05-12T09:58:56+03:00
Общество

Тюменцы каждый день выбрасывают 178 африканских слонов мусора

Количество отходов можно выразить и в другом эквиваленте
Вадим Бегун
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Тюменцы каждый день выбрасывают 178 африканских слонов мусора. Фото - pixabay.com.Тюменцы каждый день выбрасывают 178 африканских слонов мусора. Фото - pixabay.com.
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Тюменцы в прошлом году каждый день выбрасывали мусора, сопоставимого по весу со 178 африканскими слонами. За 2019 год на полигоны вывезено 455 064 тонны отходов: это вес 8,5 лайнера «Титаник», 14 Останкинских телебашен, около 17 скульптур «Статуя Свободы» или 45 Эйфелевых башен.

Согласно данным системы спутниковой навигации, среднесуточный пробег автомобилей, которые выходят на маршруты, составляет 39 200 километров: это как дважды слетать из Тюмени до Лос-Анджелеса и вернуться обратно или трижды совершить аналогичное путешествие из родного города в Марокко. А еще можно сделать практически полное кругосветное путешествие.

По информации ТЭО, более 250 человек ежедневно садятся в кабину мусоровозов и совершают 280 рейсов в день. Если бы все машины одномоментно выезжали друг за другом из одного гаража, то этот процесс занял бы более четырех часов.

Если бы все мусоровозы, которые выходят каждый день на линии (их более 140 штук) выстроились друг за другом, то колонна растянулась бы по улице Республики от сквера Сибирских Кошек до набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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