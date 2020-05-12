2020-05-12T09:12:35+03:00
Недвижимость

Сбербанк профинансирует строительство первой очереди жилого квартала «Андерсен Парк» в Тюмени на 1,6 млрд рублей

Вадим Бегун
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Сбербанк предоставил проектное финансирование ООО «Специализированный застройщик «Клевер Инвест» (входит в группу компаний 4D Development). Кредитные средства в размере 1,6 млрд рублей будут направлены на строительство первой из трех очередей жилого комплекса «Андерсен Парк» в Тюмени.

Проект первой очереди предусматривает создание в районе Тюменская Слобода лаунж-квартала из домов высотой от 7 до 17 этажей с современными архитектурными решениями, концепцией «города для людей», торговой галерей и функциональными планировками квартир.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

– Мы рады, что группа 4D Development реализует свои проекты даже в сегодняшних непростых реалиях. Сбербанк предоставил финансирование в размере 1,6 млрд рублей на строительство жилого комплекса в Тюмени на срок 3,5 года с пониженной ставкой в рамках льготного кредитования по программе субсидирования Минэкономразвития. Хочу подчеркнуть, что сделка прошла полностью в режиме онлайн, что особенно актуально в текущей ситуации.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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