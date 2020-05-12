12 Май 2020 2020-05-12T09:55:57+03:00

Более трехсот пожаров произошло в Тюменской области за минувшую неделю. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

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В Тюменской области за минувшую неделю произошло 311 пожаров. Из них 56 – в жилье, 124 раза подразделения выезжали на тушение сухой травы и мусора. Три человека были спасены.

К ликвидации последствий ДТП спасателей привлекали 43 раза. Они оказывали помощь по деблокировке пострадавших, отключению аккумуляторной батареи, а также смыву ГСМ с проезжей части.

Пожарные отмечают, что в регионе каждый год весной и летом увеличивается количество пожаров. Основные причины – это неосторожное обращение с огнем, сжигание сухой травы, разведение костров, неосторожность при курении и при обращении с бытовыми электрическими приборами.

– Не пользуйтесь открытым огнем, не поджигайте сухую траву, ведь огонь распространяется мгновенно, может стать неуправляемым, своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора, строительного материала и сухой травы, не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву, – советуют в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Также в ведомстве рекомендовали никогда не давать играть детям спичками, соблюдать осторожность при эксплуатации обогревательных приборов, а также требования пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU