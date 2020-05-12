Улицу Горького в Тюмени перекроют до 22 июня
В Тюмени будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по улице Горького на участке от улицы Александра Матросова до Красных Зорь. Ограничительные меры вводятся с 18 мая до 22 июня. На этом участке дороги будут ремонтировать тепловые сети.
– На это время автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. В движении общественного транспорта возможны затруднения, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Схема объезда предоставлена МКУ !Тюменьгортранс".
Там отметили, что уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
ИСТОЧНИК KP.RU