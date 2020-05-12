2020-05-12T08:20:06+03:00
Общество

Улицу Горького в Тюмени перекроют до 22 июня

Публикуем схему объезда
Вадим Бегун
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Улицу Горького в Тюмени перекроют до 22 июня.Улицу Горького в Тюмени перекроют до 22 июня.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по улице Горького на участке от улицы Александра Матросова до Красных Зорь. Ограничительные меры вводятся с 18 мая до 22 июня. На этом участке дороги будут ремонтировать тепловые сети.

– На это время автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда. В движении общественного транспорта возможны затруднения, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема объезда предоставлена МКУ !Тюменьгортранс".

Схема объезда предоставлена МКУ !Тюменьгортранс".

Там отметили, что уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

ИСТОЧНИК KP.RU

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