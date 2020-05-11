Выполнение поручений президента на особом контроле правительства области

11 Май 2020 2020-05-11T20:13:18+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в режиме видео-конферец-связи принял участие в совещании по противодействию распространения коронавирусной инфекции с членами правительства Российской Федерации и главами регионов под председательством президента Владимира Путина.

Как отмечают в областном правительстве, в регионе налажен мониторинг ситуации на рынке труда, связанной с высвобождением работников, обращений в службу занятости и численности безработных, просроченной задолженности по заработной плате. Законодательно закреплены меры налоговой поддержки предприятий.

На весь 2020 год от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога освобождены предприятия отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции. Приняты меры дополнительной государственной поддержки по договорам аренды государственного имущества Тюменской области и земельных участков. Для субъектов малого и среднего предпринимательства снижается финансовая нагрузка по инвестиционным займам и договорам микрозайма.

С 13 апреля более 1,5 тысячи строительных организаций и более 3 тысяч промышленных предприятий возобновили работу в регионе в условиях ограничений. Кроме того, 100 млн рублей направят для компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства из числа пострадавших отраслей и обрабатывающих производств на уплату процентов по кредитам, полученным в банках в 2020 году. Это поможет вовлечь в экономический оборот банковские средства в размере более 2 млрд рублей.

Напомним, по распоряжению главы государства, 12 мая в стране начинается период выхода из режима самоизоляции. Снятие ограничительных мер должно быть постепенным, каждый субъект сам решает, когда это лучше сделать.

В связи с двукратным ростом числа безработных с 1 июня будет запущена специальная кредитная поддержка занятости, которая позволит поддержать 7 млн рабочих мест. Для пострадавших отраслей спишут налоги за второй квартал, за исключением НДС. Самозанятым предоставят налоговый капитал в размере одного МРОТ. Если предприятие или компания сохранит занятость на уровне 90 %, то весь кредит и проценты спишут по новой программе.

ИСТОЧНИК KP.RU