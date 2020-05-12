2020-05-12T07:42:13+03:00
Общество

Жителям Тюмени напомнили о голосовании за лучшие проекты

Накрутить результаты невозможно, заверяют организаторы
Вадим Бегун
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Жителям Тюмени напомнили о голосовании за лучшие проекты. Фото - Департамент финансов и налоговой политики администрации города Тюмени.Жителям Тюмени напомнили о голосовании за лучшие проекты. Фото - Департамент финансов и налоговой политики администрации города Тюмени.
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С 11 мая в рамках инициативного бюджетирования на сайте «Я решаю!» стартовало голосование за инициативные проекты. Они предусматривают воплощение идей активных жителей города в сфере благоустройства общественных территорий.

– Голосование продлится 30 дней. В течение этого времени каждый житель нашего города может отдать свой голос за понравившийся проект. Чтобы учесть мнение как можно большего числа людей, голосование проходит с применением современной технологии блокчейн – она хорошо себя зарекомендовала, обеспечив полную анонимность и защиту от накруток, – сообщили в департаменте финансов и налоговой политики администрации города Тюмени.

По результатам голосования в соответствии с количеством отданных за каждый из проектов голосов будет выстраиваться рейтинг. Профинансированы за счет средств бюджета города Тюмени будут те проекты, которые получат вашу максимальную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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