Жителям Тюмени напомнили о голосовании за лучшие проекты
С 11 мая в рамках инициативного бюджетирования на сайте «Я решаю!» стартовало голосование за инициативные проекты. Они предусматривают воплощение идей активных жителей города в сфере благоустройства общественных территорий.
– Голосование продлится 30 дней. В течение этого времени каждый житель нашего города может отдать свой голос за понравившийся проект. Чтобы учесть мнение как можно большего числа людей, голосование проходит с применением современной технологии блокчейн – она хорошо себя зарекомендовала, обеспечив полную анонимность и защиту от накруток, – сообщили в департаменте финансов и налоговой политики администрации города Тюмени.
По результатам голосования в соответствии с количеством отданных за каждый из проектов голосов будет выстраиваться рейтинг. Профинансированы за счет средств бюджета города Тюмени будут те проекты, которые получат вашу максимальную поддержку.
ИСТОЧНИК KP.RU