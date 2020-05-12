Сосед вынес всю мебель и батареи из загородного дома тюменки
На пульт дежурной части тюменской полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что из ее загородного дома похитили имущество.
Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний горожанин, проживающий по соседству с потерпевшей. Мужчина знал, что хозяйки дачного участка долго не будет и проник на чужую территорию, отжав металлическую дверь.
– Он вынес из дома мебель, строительные материалы, батареи отопления и электрический котел. Часть похищенного имущества задержанный оставил для своего пользования, а остальное продал. Сумма причиненного ущерба составляет 80 тысяч рублей. Изъятое уже возвращено владелице, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU