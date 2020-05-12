12 Май 2020 2020-05-12T07:00:17+03:00

Сосед вынес всю мебель и батареи из загородного дома тюменки. Фото: Ольга Крыльцова

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На пульт дежурной части тюменской полиции поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщила, что из ее загородного дома похитили имущество.

Вскоре стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 42-летний горожанин, проживающий по соседству с потерпевшей. Мужчина знал, что хозяйки дачного участка долго не будет и проник на чужую территорию, отжав металлическую дверь.

– Он вынес из дома мебель, строительные материалы, батареи отопления и электрический котел. Часть похищенного имущества задержанный оставил для своего пользования, а остальное продал. Сумма причиненного ущерба составляет 80 тысяч рублей. Изъятое уже возвращено владелице, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU