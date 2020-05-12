В Тюмени активизировались велосипедные воры

12 Май 2020 2020-05-12T07:05:53+03:00

Один из преступников похитил двухколесный транспорт, но продать его не успел

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В тюменскую полицию поступило сообщение о краже велосипедов из колясочной дома № 23, расположенного на улице Линейной. Ущерб, нанесенный гражданам, составил почти 13 тысяч рублей.

После проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержать его.

– 33-летний злоумышленник, ранее неоднократно судимый, неработающий, рассказал оперативникам, что дверь колясочной открыл путем подбора ключей. Продать велосипеды он не успел, похищенное изъято, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU