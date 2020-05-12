2020-05-12T06:59:11+03:00
Происшествия

Тюменец пожаловался полицейским на «сестру»-мошенницу

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы
Вадим Бегун
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Тюменец пожаловался полицейским на «сестру»-мошенницу.Тюменец пожаловался полицейским на «сестру»-мошенницу.Фото: Ольга Крыльцова
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В дежурную часть тюменской полиции обратился местный житель. Мужчина пояснил, что неизвестный обманул его и похитил 12 тысяч рублей.

Как оказалось, злоумышленник взломал страницу сестры обратившегося в одной из социальной сети. От имени родственницы он попросил перевести деньги.

– Мужчина перевел посредством мобильного банка необходимую сумму и только после этого созвонился с сестрой. Женщина сообщила, что с просьбой не обращалась, а ее страницу взломали, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что сейчас сотрудники правопорядка разыскивают мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители призывают жителей города быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников. Если вы уже стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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