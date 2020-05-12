Тюменец пожаловался полицейским на «сестру»-мошенницу
В дежурную часть тюменской полиции обратился местный житель. Мужчина пояснил, что неизвестный обманул его и похитил 12 тысяч рублей.
Как оказалось, злоумышленник взломал страницу сестры обратившегося в одной из социальной сети. От имени родственницы он попросил перевести деньги.
– Мужчина перевел посредством мобильного банка необходимую сумму и только после этого созвонился с сестрой. Женщина сообщила, что с просьбой не обращалась, а ее страницу взломали, – отметили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что сейчас сотрудники правопорядка разыскивают мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Правоохранители призывают жителей города быть бдительными и не поддаваться на уловки интернет-мошенников. Если вы уже стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU