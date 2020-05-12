2020-05-12T05:00:17+03:00
Общество

Погода на 12 мая в Тюмени: под палящим солнцем

Над городом сгустятся тучи
Вадим Бегун
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В Тюмени ожидается жаркая погода.В Тюмени ожидается жаркая погода.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 12 мая, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 16 – 17 градусов, днем – плюс 30. Вечером столбики термометров покажут 20 – 25 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

Это день памяти девяти мучеников Кизических. Мученики считаются в народе толкователями сновидений и избавителями от оспы. 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то «здоровья прибавится на целый год». Наши предки приметили, что ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.

ИСТОЧНИК KP.RU

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