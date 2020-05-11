2020-05-11T19:27:32+03:00
Общество

Россияне поддержали свое конституционное право жить без войны

Соответствующая поправка предложена для внесения в текст Конституции
Есен Абилькенов
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Соответствующая поправка предложена для внесения в текст КонституцииСоответствующая поправка предложена для внесения в текст КонституцииФото: pixabay.com
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В новой Конституции будет закреплена приверженность России миру и порядку во всем мире. Основной закон фактически провозгласит статус России как страны-миротворца, ее историческую миссию по поддержке соотечественников, по защите мира и общечеловеческих ценностей. Данная поправка вошла в число тех, которые были активно поддержаны россиянами в ходе социальных опросов.

Как отметил историк Александр Петрушин, с точки зрения событий, которые происходили в истории России за последние 100 лет, это важный пункт, который наложит на государство большую ответственность за любые действия военного характера.

– В истории СССР было немало спорных моментов, хотя власти страны также декларировали приверженность миру во всем мире. Поэтому внесение данных поправок не только возложит на российские власти большие обязательства, но и даст народу страны уверенность, что мы можем рассчитывать на мирную жизнь, – подчеркнул Александр Петрушин.

В новой статье Конституции будет определено, что Российская Федерация будет принимать меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства. Также определяется ответственность по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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