Россияне поддержали свое конституционное право жить без войны

11 Май 2020 2020-05-11T19:27:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В новой Конституции будет закреплена приверженность России миру и порядку во всем мире. Основной закон фактически провозгласит статус России как страны-миротворца, ее историческую миссию по поддержке соотечественников, по защите мира и общечеловеческих ценностей. Данная поправка вошла в число тех, которые были активно поддержаны россиянами в ходе социальных опросов.

Как отметил историк Александр Петрушин, с точки зрения событий, которые происходили в истории России за последние 100 лет, это важный пункт, который наложит на государство большую ответственность за любые действия военного характера.

– В истории СССР было немало спорных моментов, хотя власти страны также декларировали приверженность миру во всем мире. Поэтому внесение данных поправок не только возложит на российские власти большие обязательства, но и даст народу страны уверенность, что мы можем рассчитывать на мирную жизнь, – подчеркнул Александр Петрушин.

В новой статье Конституции будет определено, что Российская Федерация будет принимать меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства. Также определяется ответственность по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

ИСТОЧНИК KP.RU