Тюменская общественница подвела итоги празднования Дня Победы

11 Май 2020 2020-05-11T14:38:16+03:00

В этом году празднование 9 Мая прошло в новом формате Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Эпидемиологическая ситуация наложила отпечаток на формат проведения Дня Победы в этом году. Многие мероприятия прошли в онлайн-формат. Одна из них – Галерея Славы. Как рассказала руководитель Общественной приемной Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова, этот проект был реализован на сайте палаты.

– Очень многие наши представители передали информацию о своих родных, которые участвовалив войне, и она была размещена на сайте. Здесь же появились поздравления с 75-летним юбилеем Победы детей, подростков и молодежи, - поделилась общественница.

Она добавила, что в проведении мероприятий активно участвовали представители молодежного центра, которые организовывали концерты во дворах, где живут фронтовики.

- Конечно, хотелось выйти на традиционный парад. К тому же в этом году 9 мая был теплый день. Однако парад не отменен, он перенесен, – напомнила Светлана Ярославова. Она заметила, что в рамках празднования 75-й годовщины Дня Победы было организовано очень много интересных и ярких акций, которые пришлись по душе жителям региона, пишет "Мегатюмень". Возможно, эти форматы будут развиваться и использоваться в будущем.

– Все равно, память жива – неважно, в каких формах она выражается, - добавила один из лидеров Общественной палаты Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU