2020-05-11T14:24:12+03:00
Общество

Депутат объяснил важность государственной поддержки культуры

Соответствующие поправки в Конституцию закрепят роль власти в развитии культуры в стране
Есен Абилькенов
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Поправки в Конституцию закрепят роль власти в развитии культуры в странеПоправки в Конституцию закрепят роль власти в развитии культуры в странеФото: pixabay.com
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Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин прокомментировал поправки в Конституцию РФ, согласно которым культура России будет поставлена в ряд ключевых ценностей страны и будет одним из символов государства, таким же, как флаг, гимн или столица. Салмин отметил, что вопрос сохранения культурных ценностей сейчас в стране является одним из болезненных.

– Если посмотреть на соседей из бывших республик СССР, то во многих из них более бережно относятся с своим культурным корням и истокам. Мы также должны сохранить свой культурный код. В ином случае страна, не знающая своей истории, своей исконной культуры, не имеет ни собственной идентичности, ни будущего, – заметил депутат.

Он добавил, что рыночные отношения плохо влияют на процесс развития культуры. Поэтому ситуацию под свой контроль должно взять государство. Напомним, в соответствии с предложенными поправками, правительство страны становится защитником русской культуры и культурной самобытности всех народов России. Древнейшая, богатейшая культура России и ее народов является важнейшим ресурсом страны, важнее, чем нефть и газ. Она нуждается в защите и охране, это долг государства перед прошлым и будущим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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