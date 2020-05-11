В Конституции подчеркнут важность бережного отношения к природе

11 Май 2020 2020-05-11T14:26:23+03:00

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В числе стратегических поправок, которые предложено внести в текст обновленной Конституции, содержится статья о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения. Это подразумевает организацию системной работы правительства Российской Федерации по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны.

Как отмечают авторы предложенной поправки, благодаря новому пункту будет сформирована государственная политика по созданию условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

В соответствии с поправками, Конституция обязывает правительство РФ снижать негативное воздействие на экологию, сохранять уникальную природу России, ее биологическое многообразие, воспитывать у граждан экологическую культуру. Фактически действия, направленные против природы, будут объявлены антиконституционными. Ответственность за них выводится на принципиально иной уровень, говорится в новой статье.

Напомним, в начале года пакет поправок, предложенных в текст Основного закона Российской Федерации, одобрили Государственная дума и президент России Владимир Путин. Голосование по одобрению изменений текста Конституции, назначенное на 22 апреля, перенесено в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU