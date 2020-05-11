2020-05-11T11:58:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 мая 2020 г.: 29 новых случаев за сутки

Всего в регионе зафиксировано 832 заболевших
Есен Абилькенов
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Всего в регионе зафиксировано 832 заболевшихВсего в регионе зафиксировано 832 заболевшихФото: pixabay.com
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За сутки в Тюменской области выявлено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Таким образом, общее число зараженных достигло 832. При этом за все время выздоровело уже 300 человек, пятеро умерли.

Всего в России за последние сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Полностью выздоровели 5495 человек. В общей сложности в стране выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровели 39 801 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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