Погода в Тюмени на 11 мая: тепло, но пасмурно

11 Май 2020 2020-05-11T08:10:36+03:00

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Сегодня, 1 мая, в Тюмени в течение всего дня будет пасмурная погода. Ночью температура воздуха будет +15...+18 градусов, днем достигнет +24...+27 градусов. Ветер юго-западный, слабый, с переходом на восточный, 1-2 метра в секунду.

По народному календарю 11 мая отмечается Березосок. К этому дню на Руси собирали и заготавливали березовый сок. Самым вкусным и целебным считался сок из верхних веток.

Более того, таким соком, по поверьям, можно было излечить любую хворь. Но было поверье: лучше не заготавливать сок в туманный или дождливый день, поскольку такой продукт уже не будет столь полезен.

ИСТОЧНИК KP.RU