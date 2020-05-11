Фильм и сериал о войне будут снимать в Тюмени

11 Май 2020 2020-05-11T18:14:12+03:00

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Мини-сериал «Сквозь камни» и полнометражное кино «Отряд С» будут снимать в Тюмени. Работу над кастингом актеров ведет команда центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис» и продюсерский центр BAZA. Они проводят школьные и общегородские кастинги по отбору подростков на роли в этих картинах.

Как рассказала программный директор проекта Анастасия Малахова, это большая работа, которая вовлечет Тюмень в большой кинопроект. Он посвящен истории защитников Аджимушкайских каменоломен, где во время Великой Отечественной войны прятались от фашистов около 13 – 17 тысяч человек, из которых вышли на поверхность лишь семь, и они в итоге оказались в немецком плену.

Встречи с тюменской молодежью проводились еще в феврале и марте, пока не был объявлен режим повышенной готовности. Кастинги проводились как в тюменских школах, так и в загородном лагере «Алые паруса», а также в городских ТРЦ. Сейчас кастинги проводятся в онлайн-режиме. Молодежь присылает организаторам из «Медиаполиса» свои видеовизитки, на основе которых продолжается отбор актеров. На основе этих кастингов также будет создаваться база юных тюменских актеров для последующих кинопроектов.

Участникам отбора показывают фильм Андрея Зубова «Одна Победа», параллельно реализуя проекты по патриотическому воспитанию и просвещению подрастающего поколения. Всего за время кастингов организаторы отсмотрели более 3 тысяч человек, отобрав на предварительном этапе около 500. Из них выберут претендентов на главные роли, сообщает «Тюменская область сегодня».

Ключевым персонажем фильма будет мальчик по имени Ваня. При помощи устройства хронодайвинг он из современности перенесется в 1942 год. Съемки будут вестись в Тюмени, Керчи и Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU