В Тюмени пешеходов просят быть внимательнее

11 Май 2020 2020-05-11T16:24:45+03:00

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В Тюменской области снизилось число ДТП, которые спровоцированы пешеходами. Однако в ГИБДД отмечают, что в каждом десятом случае вина за подобные инциденты лежит на пеших участниках дорожного движения.

За четыре с небольшим месяца зафиксировано 66 наездов по вине пешеходов, в них погибли 8 чевовек, еще 66 получили травмы. 25 инцидентов произошли вне пешеходных переходов. Примечательно, что в этих случаях переходы были в пределах досягаемости граждан, но они пренебрегли безопасностью.

В 8 случаях пешеходы переходили дорогу на красный. Еще в девяти они нарушили правила движения вдоль проезжей части, вместо того, чтобы двигаться по тротуару. Чаще всего люди гибнут а тех случаях, когда выходят на дорогу, не собираясь переходить ее. Как правило, это нетрезвые граждане, оказавшиеся на дороге. Если это усугубляется плохой видимостью в темное время суток, трагедии иногда избежать не удается. Из 14 таких случаев в пяти пешеходы погибли. Еще 9 получили серьезные травмы.

Несмотря на то, что Госавтоинспекция регулярно принимает профилактические меры для обеспечения безопасности пешеходов, в значительной степени жизнь и здоровье граждан зависит от них самих, от их ответственности и уважения к правилам дорожного движения, отмечают специалисты ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с пешими участниками дорожного движения: разъясняют и привлекают к административной ответственности. Но многое зависит от самих тюменцев, от внимания и ответственности каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU