На тюменских дачах начался сев свеклы и моркови

11 Май 2020 2020-05-11T14:57:58+03:00

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Для тюменских дачников настала активная пора посадки различных культур. По народному календарю 1 мая отмечается день Кузьмы Огородника, что знаменуется посевом моркови и свеклы, которые достаточно крепки, чтобы не пострадать, если в мае вдруг нагрянут заморозки.

Стоит отметить, что существует поверье, будто всё, что посадит мужчина, будет цвести, но не плодоносить. Поэтому, по традиции, овощи чаще сажали и пололи женщины.

Как отмечает опытная тюменская дачница Ольга Федорова, которая занимается выращиванием овощей на своем огороде 40 лет, в эти майские дни следует сеять культуры, которые готовы к серьезным перепадам температур, случающимся в течение мая. Она поделилась, что морковь сеет рядом с луком, чтобы они оберегали друг друга от вредителей. Но в этом деле есть множество разных рецептов и секретов, и у каждого опытного огородника они свои.

По словам Ольги Федоровой, после овощей можно будет уже сажать картофель. Стоит добавить, что синоптики обещают дачникам на ближайшие 10 дней теплую погоду без заморозков.

ИСТОЧНИК KP.RU