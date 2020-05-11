2020-05-11T12:38:36+03:00
Общество

В Тюмени подростков в режиме онлайн знакомят с работой врачей

Для участия в образовательном проекте «Шанс.ПрофBox» заявки подали 16 человек
Есен Абилькенов
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Для участия в образовательном проекте «Шанс.ПрофBox» заявки подали 16 человекДля участия в образовательном проекте «Шанс.ПрофBox» заявки подали 16 человекФото: pixabay.com
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Бесплатную учебную онлайн-программу представили в Тюмени в рамках социального проекта «Шанс». В ней будут участвовать тюменские подростки. Врач-онколог Владимир Шидин расскажет им о нюансах своей работы профессии, а также о том, какие навыки и компетенции необходимы настоящему врачу.

Программа идет три недели. За это время ребята прослушают лекции и выполнят ряд домашних заданий. По итогам занятий наиболее отличившиеся будут получать «ПрофБаллы». Их затем можно будет обменять на призы.

Участники проекта уже получили первое задание подготовить пост в соцсетях о своем представлении о работе врача, а также об общественной важности этой профессии. Также подростки попробовали себя в роли специалистов разного профиля: терапевтов, окулистов, а также подготовили творческие видео для TikTok.

У всех, кто хотел бы поучаствовать в проекте, но еще не подал заявку, есть возможность присоединиться к обучению в ходе второй волны, сообщает «Тюменская область сегодня». Следить за новостями можно в группе тюменского «Шанса» в сети «ВКонтакте». Здесь же публикуются итоги социальных исследований в сфере молодежи Тюмени.

Так, в одном из последних исследований школьников спросили о том, кем они хотели бы работать в перспективе. Чаще всего подростки называли профессия врача, юриста, педагога, программиста, спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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