2020-05-11T12:01:28+03:00
Общество

Как сохранить красоту и здоровье ногтей в самоизоляции: советы тюменкам

Пока салоны не работают, можно самим освоить некоторые приемы ухода за ногтями
Есен Абилькенов
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Пока салоны не работают, можно самим освоить некоторые приемы ухода за ногтямиПока салоны не работают, можно самим освоить некоторые приемы ухода за ногтямиФото: pixabay.com
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Пока маникюрные салоны и студии красоты не работают из-за режима самоизоляции, тюменские женщины могут самостоятельно поддерживать красоту ногтей. Чтобы легче пережить этот сложный период, эксперт в ногтевом сервисе Елена Карева советует не переусердствовать с обработкой зоны кутикулы и лунулы.

Как говорит специалист, здесь ноготь особенно тонок, поэтому высока вероятность нанести травму в этом месте или деформировать его. Кроме того, кожа у многих женщин в этом месте нежная и наполнена сосудами. В этой ситуации вместо ножниц лучше использовать ремуверы. Это такие гели, с помощью которых размягчается и удалется сухая кожа.

Большое значение имеет выбор пилочки. Он зависит от крупности зерна. Эксперт советует для дома при обработке натуральных ногтей предпочесть пилочку с показателем абразивности 180/240. А для обрезания заусениц специалист советует брать острые маникюрные щипчики. Если ошибиться с инструментом, то кожа в зоне кутикулы может пострадать еще больше.

Чтобы натуральные ногти блестели, лучше воспользоваться пилочками-полировщиками и маслами. На ноготь наносится масло, затем его полируют поступательными движениями, в результате он становится более гладким и приобретает здоровый блеск. Также эксперт рекомендует после того, как вымоете руки, смазать их маслом и кремом. Это укрепит ногти и придаст им эластичности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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