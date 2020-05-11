Как тюменцам вырастить зелень на подоконнике?

11 Май 2020 2020-05-11T11:17:40+03:00

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Спасением для горожан, не имеющих дачи, весной может стать собственная грядка с зеленью у окошка. Это гарантия экологически чистого витаминного продукта, доступ к которому у вас будет в любое время суток.

По словам садовода Виктории Степановой, вырастить в ящиках на подоконнике можно зеленый лук, салат, укроп, шпинат и другие растения. Идеален для квартиры – зеленый лук, он растет быстро, очень полезен и совсем и неприхотлив. Садить в почву можно и севок, и обычную репку, перед посадкой луковицы можно замочить в воде и дождаться, когда они начнут прорастать. Сажать его можно каждые 2 недели, чтобы у вас всегда была свежая зелень.

Отлично растет и укроп, который перед сеянием желательно замочить на 20 часов в теплой воде. А после посадки накрыть контейнер прозрачной пленкой до появления всходов. Пленка пригодится и для рукколы, которую садят в небольшие горшки в рыхлую почву. Лучше выбирать раннеспелые сорта этой зелени: рококо или покер.

Очень полезен для организма шпинат, его высаживают в горшки глубиной не меньше 15 см. Культуру нельзя садить в торф, лучше взять любой другой готовый грунт. Семена надо замочить на сутки и сеять на расстоянии 5 см друг от друга, заглубляя на 1,5 см.

Очень быстро растет кресс-салат – в течение 14 дней, садить его можно в любую почву, семена рассеять по поверхности и накрыть горшок пленкой, создавая парниковый эффект.

Полив для зелени не так важен, как постоянное увлажнение воздуха. Наливать воду можно раз в 2-3 дня, а вот обрызгивать водой из пульверизатора желательно до 3 раз в сутки. И не забывайте поворачивать горшки раз в день на 180 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU