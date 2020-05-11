2020-05-11T09:43:09+03:00
Общество

Творческая студия в Викулово работает в дистанционном формате

Дети разных возрастов учатся мастерить фигурки героев мультиков и месить тесто
Есен Абилькенов
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Дети разных возрастов учатся мастерить фигурки героев мультиков и месить тестоДети разных возрастов учатся мастерить фигурки героев мультиков и месить тестоФото: pixabay.com
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В Викуловском районе в дистанционных творческих группах «Города Мастеров» при центре творчества занимаются 40 детей. По словам руководителя группы педагога центра Ирины Щитовой, в занятиях принимают участие ребята из разных возрастных категорий.

Старших называют «Чудо-мастерятами». Им дают задания по видеоурокам или пошаговые инструкции в ежедневном режиме. Ребята мастерят фигурки мультгероев, птиц, животных. Кроме того, делают из пластилина композиции на темы русских народных сказок.

Для младшей группы придумали название «Малышок-мастерилка». Здесь занятия также проходят в удаленном режиме. Например, дети учатся месить соленое тесто, а также смешивать цвета и приобретают другие творческие навыки.

Как отметила Ирина Щитова, время от времени в ходе дистанционных занятий ребята получают возможность посмотреть мультфильмы на разные темы, в том числе посвященные изучению животного мира, глиняных промыслов Сибири, чтобы затем отобразить это в своих творческих работах, пишет «Тюменская линия». Дети фотографируют плоды своих трудов и отправляют через соцсети и мессенджеры педагогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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