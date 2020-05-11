2020-05-11T08:13:46+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как выкупить вещи из закрытых ломбардов

Даже если заведение не работает, есть возможность избежать лишней траты за хранение
Есен Абилькенов
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Даже если заведение не работает, есть возможность избежать лишней траты за хранениеДаже если заведение не работает, есть возможность избежать лишней траты за хранениеФото: pixabay.com
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Жители Тюмени обратились в Роспотребнадзор за разъяснениями по поводу работы ломбардов и возможности выкупить свое имущество. В ведомстве дали разъяснения о том, как граждане могут поступить, чтобы не платить лишние деньги за хранение вещей.

Дело в том, что работа ломбардов сейчас приостановлена, как и многих других предприятий сферы услуг, и клиенты, которые внесли платежи по договору займа, теперь не могут вернуть свои драгоценности и другие заложенные вещи. В то же время заведение берет ежедневный платеж за хранение.

В Роспотребнадзоре посоветовали уведомить ломбард о необходимости выкупить имущество. Для этого гражданин пишет заявление о расторжении договора займа и возврате залогового имущества. Таким образом будет зафиксирована дата исполнения вами обязательств по договору. В сооветствии с законом о защите прав потребителей, клиент имеет право отказаться от исполнения договора при условии оплаты фактически понесенных расходов.

Как подчеркнули в ведомстве, заемщик должен гасить только заём и проценты за пользование деньгами, пишет «Мегатюмень». В случае отказа ломбарда от расторжения договора гражданин имеет право обратиться в судебные инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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