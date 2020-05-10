Иван Квитка пообщался с тюменскими ветеранами Великой Отечественной войны

10 Май 2020 2020-05-10T20:35:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной Думы Иван Квитка 9 Мая позвонил ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в городах и районах Тюменской области, чтобы поздравить их с 75-летием со Дня Победы. Он отметил, что в этом году в день праздника проведение массовых мероприятий и посещение ветеранов в связи с коронавирусом отменено. Однако фронтовики не должны остаться без поздравлений.

– Важно было найти способ позаботиться о наших героях, высказать им слова благодарности, морально поддержать их, приободрить. Но поколение победителей само готово делиться своим праздничным настроением и жизнелюбием», – отметил парламентарий.

Он рассказал об общении с героями войны, они вспоминали свои подвиги, обсуждали здоровье и своих внуков. Один из ветеранов Великой Отечественной войны, Андрей Рыбак поделился, что добавил себе лет, чтобы его взяли добровольцем Красную армию в августе 1942 года.

– Был командиром взвода 10-го полка 6-й гвардейской мотострелковой дивизии на Центральном фронте, а после тяжелого ранения в боях на Орловско-Курской дуге демобилизован. За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, Андрей Васильевич награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды. Приятно поражают невероятная сила духа наших ветеранов», – поделился Иван Квитка.

В разговоре с другим ветераном Василием Архиповым из Омутинского депутат договорился встретиться с фронтовиком, когда появится такая возможность после отмены всех ограничений.