2020-05-10T13:10:03+03:00
Общество

Елена Кашкарова: «Люди с удовольствием присоединились к новым акциям в День Победы»

Горожане с воодушевлением восприняли такой формат празднования 9 мая
Вадим Бегун
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Елена Кашкарова: «Люди с удовольствием присоединились к новым акциям в День Победы». Фото со странички в "ВКонтакте" Елены Кашкаровой.Елена Кашкарова: «Люди с удовольствием присоединились к новым акциям в День Победы». Фото со странички в "ВКонтакте" Елены Кашкаровой.
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Депутат Тюменской областной думы поделилась своим мнением о новых форматах празднования 9 мая. Она отметила, что это «тихое счастье, которое ты переживаешь независимо от числа концертных площадок и фейерверков».

– Я знаю, насколько волнителен и важен этот день для каждого ветерана, и как они его ждут. Поэтому хочу выразить искреннюю благодарность тем, кто организовал Парады у дома, выезды боевых бригад с поздравлениями во дворы. Проходило очень много акций онлайн, и я видела, что люди с удовольствием к ним присоединялись, – рассказала Елена Кашкарова.

Она особо отметила, что о ветеранах важно помнить не только 9 Мая: помощь им следует оказывать на протяжение всего года. По ее словам, живое общение и личный контакт сложно чем-то заменить.

Напомним, что в этом году из-за режима самоизоляции тюменцы отметили праздник в новом формате. Среди свежих мероприятий, к которым приобщились горожане, – «Окна Победы», «ПоемДвором» и «Фонарики Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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