Вместо грядок – подоконники. Электромастер из Тобольска на работе выращивает острый перец
Дежурный электромастер одного из предприятий Тобольска Руслан Степаненко прямо на рабочем месте выращивает разные сорта острого перца. На десяти кустах овоща уже появились цветочки.
По словам огородника, любовь к острому у него от бабушки:она выращивала и делала приправу из перца сорта «Огонек». Сам же Руслан занимается огородничеством с 2012 года: начинал на даче в Оренбурге, продолжил и после переезда в Тобольск. Теперь же хобби электромастера заразились и его коллеги: они «распробовали» взятый Русланом из дома на вахту перец.
– Ребята помогают, поливают. Я ватные палочки привез, опылять будем, – рассказывает садовод. Он отмечает, что перец укрепляет иммунитет, стимулирует выброс адреналина, эндорфина и серотонина, стимулирует кровообращение. К тому же, острая пища помогает контролировать вес – улучшает обмен веществ.
Кстати, семена и свежие образцы перцев Руслан заказывает, в том числе, из Америки и Таиланда. К процессу подходит основательно – не только сажает, но и изучает матчасть, передает «Тюменская линия».
ИСТОЧНИК KP.RU