Вместо грядок – подоконники. Электромастер из Тобольска на работе выращивает острый перец

10 Май 2020 2020-05-10T14:36:08+03:00

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Дежурный электромастер одного из предприятий Тобольска Руслан Степаненко прямо на рабочем месте выращивает разные сорта острого перца. На десяти кустах овоща уже появились цветочки.

По словам огородника, любовь к острому у него от бабушки:она выращивала и делала приправу из перца сорта «Огонек». Сам же Руслан занимается огородничеством с 2012 года: начинал на даче в Оренбурге, продолжил и после переезда в Тобольск. Теперь же хобби электромастера заразились и его коллеги: они «распробовали» взятый Русланом из дома на вахту перец.

– Ребята помогают, поливают. Я ватные палочки привез, опылять будем, – рассказывает садовод. Он отмечает, что перец укрепляет иммунитет, стимулирует выброс адреналина, эндорфина и серотонина, стимулирует кровообращение. К тому же, острая пища помогает контролировать вес – улучшает обмен веществ.

Кстати, семена и свежие образцы перцев Руслан заказывает, в том числе, из Америки и Таиланда. К процессу подходит основательно – не только сажает, но и изучает матчасть, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU