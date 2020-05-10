2020-05-10T14:36:08+03:00
Дом. Семья

Вместо грядок – подоконники. Электромастер из Тобольска на работе выращивает острый перец

Мужчина заказывает семена из Америки и Таиланда
Вадим Бегун
Поделиться:
Электромастер из Тобольска на работе выращивает острый перец. Фото - pixabay.com.Электромастер из Тобольска на работе выращивает острый перец. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Дежурный электромастер одного из предприятий Тобольска Руслан Степаненко прямо на рабочем месте выращивает разные сорта острого перца. На десяти кустах овоща уже появились цветочки.

По словам огородника, любовь к острому у него от бабушки:она выращивала и делала приправу из перца сорта «Огонек». Сам же Руслан занимается огородничеством с 2012 года: начинал на даче в Оренбурге, продолжил и после переезда в Тобольск. Теперь же хобби электромастера заразились и его коллеги: они «распробовали» взятый Русланом из дома на вахту перец.

– Ребята помогают, поливают. Я ватные палочки привез, опылять будем, – рассказывает садовод. Он отмечает, что перец укрепляет иммунитет, стимулирует выброс адреналина, эндорфина и серотонина, стимулирует кровообращение. К тому же, острая пища помогает контролировать вес – улучшает обмен веществ.

Кстати, семена и свежие образцы перцев Руслан заказывает, в том числе, из Америки и Таиланда. К процессу подходит основательно – не только сажает, но и изучает матчасть, передает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместо грядок – подоконники. Электромастер из Тобольска на работе выращивает острый перец
Елена Кашкарова: «Люди с удовольствием присоединились к новым акциям в День Победы»
Юлия Каргаполова высказалась о новых традициях проведения 9 мая
В тюменских селах и деревнях начался ремонт дорог
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 мая 2020 г.: триста тюменцев излечились от COVID-19
Педагоги и ученики Тюменской области подключились к челленджу #мыскучаем
Артем Андросов: «Поздравление ветеранов во дворах их домов укрепляет добрососедство»
Тюменцы узнали сроки поступления в физико-математическую школу
В Тюмени резко вырос спрос на аренду дач
В Тюмени двор ветерана украсили цветами
«Очень понравилось»: Александр Моор поделился видео салюта, которое ему прислал подписчик
Более 50 тысяч строителей возводят здания в Тюменской области
Погода на 10 мая в Тюмени: все так же жарко
В Конституции будет закреплено бережное отношение к животным
Тюменский проект «Галерея онлайн» привлек художников со всей России
На ишимских улицах появились портреты фронтовиков
Тюменские молодогвардейцы порадовали горожан песнями военных лет
Тюменского фронтовика поздравили концертом с песнями военных лет
Тюменцы спели песню «День Победы» на балконах своих домов