Юлия Каргаполова высказалась о новых традициях проведения 9 мая

10 Май 2020 2020-05-10T12:51:13+03:00

Она так же, как и многие горожане, приняла участие в различных акциях

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Руководитель мультицентра «Контора пароходства» Юлия Каргаполова высказалась о новых традициях проведения Дня Победы. Она в числе многих тюменцев приняла участие в различных акциях, организованных специально к празднику Великой Победы.

– Есть определенные обстоятельства. Новые форматы проведения праздника, вызванные ими, было не избежать. Самое главное – это наша память, и очень здорово, что люди вне зависимости от обстоятельств нашли формы проявления своего почтения и отношения ветеранам. Как много окон было, в которых появлялись портреты и символы Победы, а также фонарики! – сказала Юлия Каргаполова.

Она отметила, что, судя по социальным сетям, все действительно смотрели салюты, сидя дома. По ее словам, они с командой мультицентра «Контора пароходства» даже придумали свою стрит-арт акцию под названием «Музыка памяти». Юлия со своей семьей так же оформляла окна квартиры, ставила портрет дедушки и зажигала фонарики.

Ранее председатель комитета по молодежному предпринимательству «ОПОРА России» Артем Андросов высказался о новом формате проведения Дня Победы. По его мнению, поздравления ветеранов оркестром во дворах домов, где они живут, важны для укрепления традиций добрососедства.

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ИСТОЧНИК KP.RU