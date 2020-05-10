2020-05-10T11:33:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 мая 2020 г.: триста тюменцев излечились от COVID-19

Сейчас лечение получают 498 человек
Вадим Бегун
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Триста тюменцев излечились от COVID-19. Фото - pixabay.com.Триста тюменцев излечились от COVID-19. Фото - pixabay.com.
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За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 73 человека, у которых подтвердился COVID-19. За весь период в регионе зарегистрировано 803 случая коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписаны семь человек, общее число выздоровевших – 300, сейчас лечение получают 498 человек.

По информации Оперативного штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, за весь период пандемии в области зафиксировано пять смертей – это пожилые люди с серьезными хроническими заболеваниями. В стационарах сейчас находится семь детей, их состояние оценивают как удовлетворительное.

– По-прежнему в тяжелом состоянии на ИВЛ – три человека. У всех остальных состояние удовлетворительное, у многих заболевание протекает в легкой форме. В обсерваторе находятся 102 человека, в том числе 19 детей. На перевахтовке в 14 учреждениях размещены 1 717 человек. Под медицинским наблюдением на обязательной самоизоляции – 3 781 человек, – сообщили свежие данные в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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