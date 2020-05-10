Артем Андросов: «Поздравление ветеранов во дворах их домов укрепляет добрососедство»

10 Май 2020 2020-05-10T11:15:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель комитета по молодежному предпринимательству «ОПОРА России» Артем Андросов высказался о новом формате проведения Дня Победы. Напомним, что в этом году появились новые традиции празднования 9 Мая (такие как «Окна Победы», «Фонарики Победы», «ПоемДвором» и другие) из-за того, что тюменцам, впрочем, как и всем россиянам, приходится оставаться дома из-за режима самоизоляции.

– Конечно, эти традиции можно и нужно сохранять, ведь они так сплотили тюменцев. Возможно, в будущем они еще как-то трансформируются. Отмечу, что парад, который неизменно проводился каждый год, и шествие «Бессмертного полка» нельзя сравнивать с таким форматом, однако не могу сказать, что в этом году празднование было менее эмоциональным. Люди так же сплотились за счет новых традиций, – сказал член Высшего совета партии «Единая Россия» Артем Андросов.

Он особо отметил формат поздравления ветеранов оркестром во дворах домов, где они живут. Андросов считает, что такие мероприятия важны для укрепления традиций добрососедства: «Теперь люди знают, какой рядом с ними живет человек, и это их объединяет».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре спасатели оригинальным способом поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Афанасьева, который сорок лет своей жизни отдал борьбе с огненной стихией. Для этого одному из них пришлось в буквальном смысле подняться над землей: сотрудника МЧС подняли на уровень седьмого этажа, где его на балконе ждал ветеран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Легенда тюменских пожарных». Спасатели на высоте поздравили с Днем Победы ветерана Ивана Афанасьева

Под окнами участника Великой Отечественной войны выступил оркестр (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU