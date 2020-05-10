В Тюмени двор ветерана украсили цветами

10 Май 2020 2020-05-10T11:11:37+03:00

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Активисты «Единой России» необычным способом поблагодарили участника Великой Отечественной войны за его подвиги. Члены тюменского первичного отделения «Единой России» № 10 высадили клумбу из 75 цветов во дворе ветерана Андрея Васильевича Рыбака в рамках партийной акции «Палисадник Победы».

Активисты знакомы с ветераном много лет, они часто бывают у него, по телефону справляются о его здоровье. Как рассказал секретарь отделения Максим Еремеев, активистам хотелось сделать Андрею Васильевичу особенный подарок.

– Надеемся, что высаженные цветы будут радовать его всю весну и лето, – отметил активист.

Еще одним подарком фронтовику стала книга о тружениках тыла «Народная Память» от секретаря Тюменского регионального отделения партии Андрея Артюхова. Ветеран поблагодарил волонтеров. За их работой он наблюдал с балкона, давал советы, как устроить клумбу.

Андрей Рыбак в этом году отметил 95-летний юбилей. Ветеран в 17 лет добровольцем пошел в Красную армию, приписав себе лишний год. Участвовал в боях в составе 10-го полка 6-й гвардейской мотострелковой дивизии в должности командира взвода. За мужество и отвагу, героизм и самоотверженность, проявленные в годы войны, фронтовик награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

ИСТОЧНИК KP.RU