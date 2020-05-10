2020-05-10T11:09:24+03:00
Общество

«Очень понравилось»: Александр Моор поделился видео салюта, которое ему прислал подписчик

Горожане наблюдали залпы из своих окон
Вадим Бегун
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Александр Моор поделился видео салюта, которое ему прислал подписчик. Скриншот из видео со страгички в "ВКонтакте" Александра Моора.Александр Моор поделился видео салюта, которое ему прислал подписчик. Скриншот из видео со страгички в "ВКонтакте" Александра Моора.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился видео салюта. Однако снимал он его не сам: ролик прислал пользователь социальных сетей, который подписан на главу региона.

«Вот такое видео с салютом в Тюмени пришло ко мне в директ от одного из подписчиков. Очень понравилось, поэтому делюсь им с вами. Несмотря на все ограничения, традицию запускать фейерверки в честь Великой Победы мы не прервали, но сделали это так, чтобы жители региона не нарушали самоизоляцию и видели залпы из окон», – отметил Александр Моор на страничках в своих социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Глава региона напомнил, что накануне, 9 мая, в областном центре салют запускали из семи точек. Всего же по области таких локаций было около восьмидесяти.

Салют в честь 75-летия Великой Победы / Тюменская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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