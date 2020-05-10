«Очень понравилось»: Александр Моор поделился видео салюта, которое ему прислал подписчик
Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился видео салюта. Однако снимал он его не сам: ролик прислал пользователь социальных сетей, который подписан на главу региона.
«Вот такое видео с салютом в Тюмени пришло ко мне в директ от одного из подписчиков. Очень понравилось, поэтому делюсь им с вами. Несмотря на все ограничения, традицию запускать фейерверки в честь Великой Победы мы не прервали, но сделали это так, чтобы жители региона не нарушали самоизоляцию и видели залпы из окон», – отметил Александр Моор на страничках в своих социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».
Глава региона напомнил, что накануне, 9 мая, в областном центре салют запускали из семи точек. Всего же по области таких локаций было около восьмидесяти.
Салют в честь 75-летия Великой Победы / Тюменская область.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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