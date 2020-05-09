В Конституции будет закреплено бережное отношение к животным

9 Май 2020 2020-05-09T20:07:05+03:00

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Одной из поправок, которая призвана формировать в стране гуманное общество, должна стать статья о формировании в обществе ответственного отношения к животным. Как отмечают инициаторы данной поправки, ее суть не только в том, чтобы создать условия для защиты животных, но и подчеркнуть, что обновленная Конституция – это Конституция гуманного общества. Провозглашается обязанность Правительства формировать в обществе ответственное отношение к животным.

Как отметила тюменская зоозащитница Анна Москвина, на данный момент ответственность за жестокое обращение с животными не удовлетворяет современным реалиям. Многие изверги остаются безнаказанными. Между тем вопрос защиты животных является еще и воспитательным моментом, поскольку нередко в качестве живодеров выступают молодые люди и подростки. Их не останавливает публичное осуждение. Значит, должна быть сформирована более четкая государственная политика в этой сфере, подчеркнула общественница.

– Поэтому важно, что инициаторы поправок обратились к теме гуманного обращения с животными. Это важный общественный вопрос, касающийся не только животных, но и людей, – добавила Анна Москвина.

ИСТОЧНИК KP.RU