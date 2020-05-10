Тюменцы узнали сроки поступления в физико-математическую школу

10 Май 2020 2020-05-10T11:04:09+03:00

У ребят появился есть еще целый месяц на подготовку

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Областной физико-математической школе Тюмени согласовали новый порядок индивидуального отбора. Стало известно, что экзамены перенесли с мая на июнь: 6 июня пройдет первый тур вступительных испытаний, 13 июня – второй.

В этом году в ФМШ уже поступило на сто заявлений больше, чем в прошлом. Таким образом, более 500 абитуриентов выразили желание продолжать свое обучение в стенах тюменской школы. Стоит отметить, что она вошла в число лучших в России по конкурентоспособности выпускников в сфере технических, естественно-научных направлений и точных наук.

– У нас нет плановых цифр по приему детей. Сколько талантливых ребят покажет на вступительных испытаниях, что они готовы освоить естественно-научную программу, столько мы и возьмем, – заявила директор областной физико-математической школы Наталья Фомичева.

Заявления на поступление продолжат принимать весь май. Так что у талантливых ребят есть еще целый месяц, чтобы подать заявление на сайте школы и принять участие в отборе, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU