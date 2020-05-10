В Тюмени резко вырос спрос на аренду дач

10 Май 2020 2020-05-10T11:02:24+03:00

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Введенный режим ограничений в Тюменской области стал толчком для небывалого скачка спроса на аренду загородной недвижимости. Так, по сравнению с прошлым годом спрос вырос уже на 41 процент, а интерес к покупке дачных участков и частных домов – на 25 процентов.

– Запросы есть во всех сегментах: от дальних дач для сезонного проживания, где стоимость аренды стартует от 5 – 7 тысяч рублей в месяц, до благоустроенных домов в ценовом диапазоне до 30 – 40 тысяч рублей, – поясняет руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании Антон Сауков.

Эксперт уверяет, что для Тюмени такой ажиотажный спрос на аренду загородной недвижимости – это новый тренд. Ранее это направление популярным не было. Сейчас дачники оказались в большой выгоде: они расценивают свое имущество как неплохой вариант пассивного дохода.

Что интересно, многие тюменцы используют нерабочие дни как возможность протестировать загородную жизнь, сняв домик в аренду. Таким образом, после выхода из карантина можно сразу принять окончательное решение, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU