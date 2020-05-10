2020-05-10T07:14:16+03:00
Недвижимость

Более 50 тысяч строителей возводят здания в Тюменской области

Возобновлены работы на всех объектах социальной инфраструктуры
Вадим Бегун
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Более 50 тысяч строителей возводят здания в Тюменской области. Фото - pixabay.com.Более 50 тысяч строителей возводят здания в Тюменской области. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области каждый день проверяются строительные площадки на предмет соблюдения обязательных санитарных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что не так давно строителям разрешили возобновить свою деятельность.

– На сегодняшний день в единый реестр работающих предприятий включены свыше 1500 строительных организаций. Общая численность работников, получивших возможность работать, составляет более 50 тысяч человек. Возобновлены работы на всех объектах социальной инфраструктуры, строительство которых осуществляется за счет регионального бюджета, – рассказала пресс-секретарь Главного управления строительства Тюменской области Мария Хожаева.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время в регионе строится 201 объект общей площадью более 2,8 миллионов квадратов жилья. В 2020 году планируется к вводу один миллион 756 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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