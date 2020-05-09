2020-05-09T18:30:02+03:00
75 лет Великой Победы

На ишимских улицах появились портреты фронтовиков

Жители города лучше узнают имена земляков – Героев Советского Союза
Есен Абилькенов
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Жители города лучше узнают имена земляков – Героев Советского Союза. Фото ТРО "Единая РоссияЖители города лучше узнают имена земляков – Героев Советского Союза. Фото ТРО "Единая Россия
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В Ишиме реализуется региональный проект «Герои Великой Победы». На городских улицах появились баннеры с фотографиями ишимцев – Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны.

На баннерах размещены портреты Героев Советского Союза Константина Рокоссовского, Филиппа Чижикова, Николая Чихарева, Николая Федорова, Ивана Горчакова, Леонида Васильева, Константина Ражева, Павла и Михаила Гурьевых, Александра Филонова, Ивана Копеца, Федора Анташкевича, а также Героя Социалистического труда, почетного гражданина города Ишима и Тюменской области Виктора Петухова.

Проект реализован по инициативе секретаря Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрея Артюхова и гендиректора АО «Транснефть-Сибирь», члена фракции «Единая Россия» гордумы Виктора Бронникова. Предприятие взяло на себя финансирование мероприятий по размещению баннеров.

Как отметил Андрей Артюхов, этот год памяти и славы и 75-летнего юбилея Великой Победы является особенным для всех Россиян.

– Мы не должны забывать, какой ценой досталась нам Победа, сколько героев полегло на полях сражений и какой трудовой подвиг совершен в тылу. Очень важно, чтобы наша молодежь помнила о своих земляках – героях Победы, – сказал он.

Ишимский музейный комплекс присоединился к проекту «Герои Великой Победы". На здании музея «Городская управа» также размещены портреты Героев Советского Союза.

Также проект реализуется на улицах Тюмени и Тобольска. Так, в областном центре жители увидят портреты легендарных героев Ивана Федюнинского, Марите Мельникайте, Николая Кузнецова, полного кавалера ордена Славы Хабибуллы Якина, кавалера ордена Суворова III степени Василия Малкова и других.

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