2020-05-09T18:32:53+03:00
Общество

Тюменского фронтовика поздравили концертом с песнями военных лет

Ветеран Николай Комков смотрел выступление артистов с балкона своей квартиры
Есен Абилькенов
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Ветеран Николай Комков смотрел выступление артистов с балкона своей квартиры. Фото "АиФ в Западной Сибири"Ветеран Николай Комков смотрел выступление артистов с балкона своей квартиры. Фото "АиФ в Западной Сибири"
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Фронтовые бригады продолжают поздравлять тюменских ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Очередной концерт для героя состоялся на улице Шиллера, где проживает ветеран Николай Комков. Для него выступила известная тюменская вокальная группа «Санрайз».

Среди песен, которые исполнили артисты, были популярнейшие композиции, посвященные войне: «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» и другие. Ветеран, его родные и соседи поблагодарили участников фронтовой бригады за концерт.

20-летним Николай Комков был призван в армию в феврале 1945 года. Пройдя курс молодого бойца, он вступил в бой с фашистами в составе 318-й стрелковой дивизии на Третьем Украинском фронте. Участвовал в боевых действиях в Венгрии и Австрии. Затем участвовал в борьбе с бандитскими формированиями на Западной Украине.

Николай Комков за свои заслуги награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и медалью «Ветеран труда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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