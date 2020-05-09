2020-05-09T18:23:04+03:00
75 лет Великой Победы

Тюменцы спели песню «День Победы» на балконах своих домов

Так они поздравили ветеранов с 9 Мая
Есен Абилькенов
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Тюменцы песней поздравили ветеранов. Фото МегатюменьТюменцы песней поздравили ветеранов. Фото Мегатюмень
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В Тюмени и других населенных пунктах региона в 19 часов жители одновременно исполнили песню «День Победы» с балконов и окон своих квартир. Так тюменцы отметили один из главных праздников в российской истории.

К 9 Мая приурочено множество акций и мероприятий, которые организованы с соблюдением санитарных требований в связи с угрозой коронавирусом. Так, сегодня в течение дня в регионе проходит акция «Парад у дома ветерана», в рамках которой под окнами домов фронтовиков проходят праздничные концерты. Кроме того, они получают поздравления по телефону и подарки ко Дню Победы.

В праздновании участвуют обычные жители Тюмени, соблюдая при этом режим самоизоляции. Одна из таких акций подразумевала участие в совместном исполнении песни «День Победы», которое состоялось на улице 50 лет ВЛКСМ: жители пели песню, выйдя на свои балконы, пишет «Мегатюмень». Они также держали в руках портреты участников Великой Отечественной войны. Тон для исполнения песни задала вокальная группа «Санрайз». Напомним, исполнение песни «День Победы» проходит сегодня по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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