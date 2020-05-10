В тюменских селах и деревнях начался ремонт дорог

10 Май 2020 2020-05-10T11:36:08+03:00

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В Тюменской области в этом году планируется отремонтировать свыше 700 км дорог, 176 км из которых - в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщили в главном управлении строительства Тюменской области, дорожные работы пройдут в районе Ирбитского тракта. Асфальт положат на участке протяженностью 3 км на дороге Каменка-Успенка и чуть больше километра отремонтируют на участке дороги Кулаково-Каменка, от 11 по 12 км.

- По нацпроекту уже активно идут работы, например, на объездной дороге в районе улицы Барнаульской и п. Березняки, - рассказала пресс-секретарь областного ГУС Мария Хожаева. – Также ведется ремонт дороги Богандинский-Червишево-Чаплык (участок от Червишево до Онохино), начались работы и в населенных пунктах Тюменского района.

По планам в 2020 году в более чем 50 деревнях и селах района дороги будут приведены в нормативное состояние. Все работы по контракту должны завершиться до 15 октября, т.е. к концу дорожного сезона, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

ИСТОЧНИК KP.RU