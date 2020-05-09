2020-05-09T18:16:48+03:00
Общество

В Тюмени жильцы выбросили в окно детские игрушки

Что побудило жителей многоэтажки на такие действия, не известно
Есен Абилькенов
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Тюменцы выбросили в окно игрушкиТюменцы выбросили в окно игрушкиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Странная картина предстала перед очевидцами под окнами одного из домов на улице Николая Семенова в Тюмени. Кто-то выбросил на газон из окон детские игрушки и разные предметы.

Жители ближних домов теряются в догадках: то ли кто-то слишком активно отмечал праздник, то ли в условиях самоизоляции жильцам надоело каждый день выносить мусор и они решили ситуацию кардинальным образом. Однако в этом случае остается неясным, почему на земле оказались игрушечные машинки, детские книжки и игровые наборы.

Есть еще одна версия: кто-то из родителей решил таким образом наказать непослушного ребенка, который устал от многодневного пребывания в четырех стенах. В любом случае загрязнение прилегающей территории не вызовет одобрения со стороны соседей и управляющей организации, обслуживающей этот дом.

В Тюмени выбросили игрушки с балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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