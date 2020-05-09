В Тюмени жильцы выбросили в окно детские игрушки

9 Май 2020 2020-05-09T18:16:48+03:00

Что побудило жителей многоэтажки на такие действия, не известно

Изменить размер текста: A A

Странная картина предстала перед очевидцами под окнами одного из домов на улице Николая Семенова в Тюмени. Кто-то выбросил на газон из окон детские игрушки и разные предметы.

Жители ближних домов теряются в догадках: то ли кто-то слишком активно отмечал праздник, то ли в условиях самоизоляции жильцам надоело каждый день выносить мусор и они решили ситуацию кардинальным образом. Однако в этом случае остается неясным, почему на земле оказались игрушечные машинки, детские книжки и игровые наборы.

Есть еще одна версия: кто-то из родителей решил таким образом наказать непослушного ребенка, который устал от многодневного пребывания в четырех стенах. В любом случае загрязнение прилегающей территории не вызовет одобрения со стороны соседей и управляющей организации, обслуживающей этот дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/778188" frameborder="0"></iframe> В Тюмени выбросили игрушки с балкона.

ИСТОЧНИК KP.RU