В Тюмени жильцы выбросили в окно детские игрушки
Странная картина предстала перед очевидцами под окнами одного из домов на улице Николая Семенова в Тюмени. Кто-то выбросил на газон из окон детские игрушки и разные предметы.
Жители ближних домов теряются в догадках: то ли кто-то слишком активно отмечал праздник, то ли в условиях самоизоляции жильцам надоело каждый день выносить мусор и они решили ситуацию кардинальным образом. Однако в этом случае остается неясным, почему на земле оказались игрушечные машинки, детские книжки и игровые наборы.
Есть еще одна версия: кто-то из родителей решил таким образом наказать непослушного ребенка, который устал от многодневного пребывания в четырех стенах. В любом случае загрязнение прилегающей территории не вызовет одобрения со стороны соседей и управляющей организации, обслуживающей этот дом.
В Тюмени выбросили игрушки с балкона.
ИСТОЧНИК KP.RU