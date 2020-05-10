Погода на 10 мая в Тюмени: все так же жарко

10 Май 2020 2020-05-10T06:02:25+03:00

В Тюмени будет все так же жарко. Фото: Вадим Бегун

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Сегодня, 10 мая, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 13 – 15 градусов, днем – плюс 25 – 26. Вечером столбики термометров покажут 17 – 22 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: «Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают».

Если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето скорее всего ветреным будет.

ИСТОЧНИК KP.RU