2020-05-10T06:02:25+03:00
Общество

Погода на 10 мая в Тюмени: все так же жарко

Солнце надолго скроется за тучами
Вадим Бегун
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В Тюмени будет все так же жарко.В Тюмени будет все так же жарко.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 10 мая, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 13 – 15 градусов, днем – плюс 25 – 26. Вечером столбики термометров покажут 17 – 22 градуса выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

10 мая отмечается день памяти апостола и священномученика Симеона, сродника Господня. В народе этого святого называли Семен-ранопашец и говорили: «Пора пахать, когда гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок запел, а водяные лягушата квакать начинают».

Если в этот день наблюдается ясный восход солнца, то лето скорее всего ветреным будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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