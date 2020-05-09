2020-05-09T18:19:37+03:00
75 лет Великой Победы

«Их улыбки дорогого стоят». Александр Моор еще раз поблагодарил ветеранов

Глава региона опубликовал в социальных сетях фотохронику празднования Дня Победы в Тюмени
Есен Абилькенов
Поделиться:
Глава региона опубликовал социальных сетях фотохронику празднования Дня Победы в Тюмени. Фото со страницы Александра Моора в ВКонтактеГлава региона опубликовал социальных сетях фотохронику празднования Дня Победы в Тюмени. Фото со страницы Александра Моора в ВКонтакте
Изменить размер текста:

Губернатор Александр Моор опубликовал на своих страницах в социальных сетях серию фотографий с сегодняшних мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, еще раз обратившись к ветеранам с благодарностью за их подвиг.

– Я счастлив, что у нас есть возможность поблагодарить участников событий Великой Отечественной войны. По всей Тюменской области сегодня звучат фронтовые песни и стихи, идут театральные постановки и настоящие военные парады лично для каждого ветерана и труженика тыла. Забота об этих людях – наша священная обязанность. Их улыбки и хорошее настроение дорогого стоят, – прокомментировал подборку фотографий глава региона.

Напомним, в рамках празнования юбилея Дня Победы сегодня в Тюмени прошли различные акции, такие как «Парад у дома ветерана», «Бессмертный полк» в режиме онлайн и другие. Также в программе 9 Мая исполнение жителями песни «День Победы» с балконов своих домов, акция «Фонарики Победы» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский проект «Галерея онлайн» привлек художников со всей России
На ишимских улицах появились портреты фронтовиков
Тюменские молодогвардейцы порадовали горожан песнями военных лет
Тюменского фронтовика поздравили концертом с песнями военных лет
Тюменцы спели песню «День Победы» на балконах своих домов
В Тюмени жильцы выбросили в окно детские игрушки
«Их улыбки дорогого стоят». Александр Моор еще раз поблагодарил ветеранов
Тобольские родители получат консультации специалистов реабилитационного центра
Поправки к Конституции установят защиту суверенитета России
День Победы в Тюмени 9 мая 2020 года: тюменских ветеранов поблагодарили за мирное небо над головой
В Ишимском районе перенесли выставку голубей
Тюменская область лучшая в Уральском округе по вводу жилья
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 мая 2020 г.: 23 новых случая заболевания
В Тюмени под окнами дома 102-летнего ветерана прошел праздничный концерт
Обучение организаторов детского отдыха в Тюмени пройдет в онлайн-режиме
На трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск ведутся восстановительные работы
Врачи рассказали тюменцам о способах защиты от пыльцевой аллергии
На дорогах Тюменской области будут выявлять нетрезвых водителей
Тюменцы запустят YouTube-канал, проведут музыкальную 24-часовую трансляцию и устроят онлайн-перформанс
Ветеранов в Тюмени с праздником поздравят волонтеры Победы
Александр Моор поздравил тюменцев с Днём Победы трогательным видео
Тюменские студенты примут участие в историческом онлайн-квизе
Погода в Тюмени на 9 мая: День Победы будет солнечным и жарким
В Тюмени автомобиль сбил на зебре маленьких брата и сестру
Владимир Якушев поздравил россиян с наступающим Днем Победы