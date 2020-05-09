«Их улыбки дорогого стоят». Александр Моор еще раз поблагодарил ветеранов

9 Май 2020 2020-05-09T18:19:37+03:00

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Губернатор Александр Моор опубликовал на своих страницах в социальных сетях серию фотографий с сегодняшних мероприятий, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, еще раз обратившись к ветеранам с благодарностью за их подвиг.

– Я счастлив, что у нас есть возможность поблагодарить участников событий Великой Отечественной войны. По всей Тюменской области сегодня звучат фронтовые песни и стихи, идут театральные постановки и настоящие военные парады лично для каждого ветерана и труженика тыла. Забота об этих людях – наша священная обязанность. Их улыбки и хорошее настроение дорогого стоят, – прокомментировал подборку фотографий глава региона.

Напомним, в рамках празнования юбилея Дня Победы сегодня в Тюмени прошли различные акции, такие как «Парад у дома ветерана», «Бессмертный полк» в режиме онлайн и другие. Также в программе 9 Мая исполнение жителями песни «День Победы» с балконов своих домов, акция «Фонарики Победы» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU