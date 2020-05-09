2020-05-09T18:22:34+03:00
Общество

Поправки к Конституции установят защиту суверенитета России

В обновленном документе закрепят правовую и территориальную целостность страны
Есен Абилькенов
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В обновленном документе закрепят правовую и территориальную целостность страныВ обновленном документе закрепят правовую и территориальную целостность страныФото: pixabay.com
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Одной из важных поправок, предложенных в текст Конституции, является тезис о недопустимости отчуждения территории. По предложению рабочей группы должна быть поставлена точка в разговорах о том, что когда-либо Крым, Курилы или любая другая часть России будут отданы другой стране.

Под запретом любые действия и призывы, направленные на отчуждение территории. Значит, кто бы ни был президентом страны в будущем, он не сможет начать даже переговоры об отчуждении. Об этом говорится в новой статье Конституции, которая предлагается к принятию в рамках пакета поправок. Согласно тексту статьи, Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

В соответствии с новой редакцией основного закона, Россия не должна идти против собственных интересов в угоду соблюдения международных соглашений, решений международных органов, таким образом, признается приоритет Конституции России перед международными документами.

При этом Россия не отказывается от международных договоров и обязательств, однако не позволит трактовать спорные вопросы в ущерб правам и свободам россиян.

– Это актуальная и своевременная поправка, учитывая, что в определенных кругах возникают разговоры о необязательности соблюдения принципов территориальной целостности страны. Поэтому такие предложения необходимо поддержать, – подчеркнула тюменский эксперт, член Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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